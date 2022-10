Guzmán aclaró lo sucedido en La Cueva

Redacción – David Guzmán mandó un mensaje a Hernán Medford que señaló en conferencia de prensa que los jugadores del Monstruo pasaron peleando en la ida de la final, por eso el tibaseño se defendió con todo.

El volante morado explicó la polémica suscitada por la supuesta pelea entre él y Paradela, la cuál se debió porque el cubano creyó que David estaba insultando a Javon East en inglés, cuando en realidad lo estaba corrigiendo en pro del grupo.

Según dice Guzmán las imágenes de FUTV lo que hacen es malinterpretar las cosas, debido que se están haciendo polémicas donde no las hay, ya que la supuesta pelea nunca fue así, ya que Waston llegó aclararle todo a Luis Paradela y así calmar los ánimos.

En zona mixta con la prensa deportiva, David Guzmán contó detalles de lo sucedido y se preguntó porque Medford se preocupa por lo que pasa en el Deportivo Saprissa.

«Luis Paradela cree que estamos discutiendo, pero él no habla nada inglés. Yo le que le estoy gritando a Javon East es que no corra porque en la jugada anterior le doy un mal pase porque me estaba pidiendo la bola adelante, yo le digo que necesitamos con nosotros a tocar la bola y no que corra, entonces Luis cree que estamos discutiendo, Kendall le explica que estábamos conversando lo que estamos hablando, las imágenes mal interpretan y hacen dañar algo que no hay, estamos haciendo polémicas donde no hay.

Medford dice que estamos peleando, ¿Por qué se preocupa por nosotros? sabemos lo que es Hernán y la experiencia que tiene, que él se preocupe por el equipo de él y nosotros por lo nuestro, que hubo polémica entre Mariano Torres y Ariel, ósea si los vi celebrando juntos y todos celebramos juntos», afirmó David Guzmán.