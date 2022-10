Guzmán añora con ir a su segundo Mundial

Redacción – El aguerrido volante del Monstruo, David Guzmán, afirma que su fe por estar en La Sele está más viva que nunca y hasta que el avión patrio despegue rumbo al Mundial de Catar 2022 dejará de confiar en estar en la lista final de 26 jugadores.

Guzmán señala que no tiene conocimiento si fue incluido o no por Luis Fernando Suárez en la nómina previa de 55 jugadores que entregó la Fedefútbol a la FIFA.

Pese a esa incertidumbre, el mediocampista de 33 años sigue trabajando arduamente para terminar de convencer al timonel patrio y así poder asistir a su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva, gracias a que ya estuvo en Rusia 2018.

En la mente de uno de los capitanes del Saprissa está ganar la copa 37 en la Gran Final ante Herediano y de paso, cerrar con broche de oro estando en el Mundial. Incluso, muchos creen que el volante tiene chance tras la inhabilitación de FIFA a Orlando Galo.

David Guzmán conversó con AMPrensa.com tras la clasificación del Monstruo a la Gran Final y señala que tiene la ilusión intacta de estar en Catar 2022.

«Para nada, esa lista de 55 nos daremos hasta que Luis Fernando Suárez la de y de ahí, nosotros no sabemos nada. Mi fe por La Sele siempre va estar y hasta que el avión despegue dejaré de confiar o hasta que se esté jugando el primer partido, ahí yo voy de confiar en eso, yo siempre he luchado y he querido estar en la Selección Nacional, entonces creo que me quedan dos partidos para seguir demostrando y después de ahí, toca esperar la lista», afirmó David Guzmán a AMPrensa.com.