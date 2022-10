Ruiz es de los mejores jugadores del Herediano

Redacción – Para nadie es un secreto el magnífico nivel de John Jairo Ruiz, que deja claro que su deseo es ser campeón con el Herediano, pero si le llega una convocatoria a la Selección Nacional será un plus.

Ruiz se ha convertido en punto alto del equipo que nació grande, que está a las puertas de quedar como campeón invicto tras empatar 1-1 en la final de la segunda ronda ante Saprissa, en dicho juego el atacante de 28 años se destapó con un gol.

Esa anotación de John Jairo fue su cuarto festejo del torneo y segunda de manera consecutiva, lo cuál tiene motivado al atacante que tuvo que soportar una ola de silbidos en La Cueva, donde no lo recuerdan de buena forma.

Pese a ese ambiente hostil en Tibás, el ariete está con la motivación al tope y buscará ayudar al Herediano a ganar su copa 30 de su historia. En lo que va del campeonato, John suma un total de 878 minutos en 14 partidos, que reflejan su gran constancia.

John Jairo Ruiz habló con AMPrensa.com y afirma que está viviendo un gran momento, donde ha aumentado su nivel deportivo y por eso si lo llaman a la Selección Nacional lo va tomar de buena forma pero antes su anhelo es ser campeón con su equipo.

«Quiero ser campeón con Herediano, si viene la selección es un plus, bienvenido sea pero primero quiero ser campeón. Tengo compañeros que día a día me hacen trabajar más fuerte y hacen subir mi nivel, para mí es importante y máxime que estoy ayudando al grupo con goles y buenas actuaciones. En los últimos dos años he subido el rendimiento y me he sentido muy bien, la confianza que me han dado ha sido importante para mí y al final de cuentas, lo importante es ayudar al grupo y lo individual ya es otra cosa, hasta el momento lo que quiero es ayudar al grupo», afirmó John Jairo Ruiz.