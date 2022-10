Soto no se guardó nada contra FUTV

Redacción – El polémico gerente general florense, Jafet Soto, dejó saber su enorme molestia con FUTV a quiénes cuestionó por la actitud que tuvieron en el partido de ida de la Gran Final catalogándolos de discriminatorios y falta de respeto al Team.

Soto cargó su enojo contra la televisora, con quién se quejó por las constantes repeticiones a jugadas que beneficiaban al Monstruo, pero cuando eran a favor del Herediano la situación era diferente, lo cuál generó un gran malestar en el directivo.

La molestia fue más allá y señala que la polémica acción de Ariel Soto en el primer tiempo la repitieron hasta ocho veces y cuando se presentó una acción que iba en pro del Team, Jafet tuvo que llamar para que la pasaran ocho minutos después.

Jafet Soto habló con la prensa deportiva y dejó saber su enorme molestia con FUTV, con quiénes estaría dispuesto a buscar algún hueco legal para romper el contrato con el canal del Zanate, con el fin de les den el trato que merece el equipo rojiamarillo.

«Con lo de la televisión es muy evidente. Yo me quejé con la gente que tenía que quejarme y pasaron la repetición hasta el minuto 39 la repetición, porque me quejé y en cambio la repetición de Ariel Soto la pasaron ocho veces y hasta ocho minutos después encontraron una toma donde era gol, nos discriminan y no nos respetan, debería pasar de la misma forma las ocho veces que no fueron tiros de esquina o por ejemplo en el segundo gol no es falta, yo sé que no son de arbitraje, pero si fuera en contra si la hacen como falta. Las dos productoras de ellos (Teletica y Repretel) nos tratan igual. Si lo vemos en el partido de Saprissa en la vuelta, el penal de Gerson Torres lo pasan hasta lunes. La percepción es diferente y la verdad es otra, están jugando con la verdad y están dando una percepción que es la que no sirve», afirmó Jafet Soto.

Ese malestar en Soto Molina también fue de Aquil Ali, presidente honorario del equipo que nació grande, que dejó saber que en Fuerza Herediana no están nada felices por la actitud de la televisora hacia ellos.