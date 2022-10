Coito conoce bien al plantel albo

Redacción – El reconocido entrenador argentino, Pedro Troglio, afirma que Fabián Coito conoce a muchísimos jugadores del Olimpia, gracias a que los tuvo cuando comando a la Selección de Honduras en el pasado, por eso cree que los erizos tienen esa ventaja.

Troglio es consciente que los manudos tienen un plus a su favor y es la presencia de Coito en su banquillo, ya que el charrúa conoce a los jugadores albos referentes como Bryan Moya, Jorge Benguché, Michael Chirinos, Erick Menjívar y Jerry Bengtson.

Estos futbolistas estuvieron comandados en su momento por el hoy DT de La Liga en la «H», lo cuál hace que el cuadro catracho este más prevenido que nunca de cara a la ida de la final de Liga Concacaf, que iniciará en Honduras este 26 de octubre a las 7:00 pm.

Pese a que cree que Coito tiene ventaja, Troglio revela que él también está muy informado de todo lo de Alajuelense, gracias a la tecnología donde ha podido ver la recta final del fútbol tico viendo la eliminación eriza ante Saprissa en semis.

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa y afirma que las herramientas tecnológicas han hecho que sepa muy bien a lo que juega el León rojinegro, por ello espera un partido abierto a lo largo de la serie decisiva entre liguistas y olimpistas.

«Yo no sé si sea un juego cerrado, porque los equipos tenemos jugadores de buena técnica y a veces los mismos jugadores cambian cualquier estrategia a partir de su capacidad técnica. Fabián Coito conoce a muchísimos jugadores de Olimpia y eso es una ventaja. Pero en el fútbol de hoy tenemos la posibilidad de verlo todo, yo me vi las dos semis del fútbol costarricense y vi la final entre Herediano vs Saprissa.

La tecnología ha hecho milagros que podemos ver todo, entonces yo pude ver no solo los partidos de Concacaf, si no que he podido ver las semifinales y finales del fútbol de Costa Rica, eso me da la posibilidad de conocer al detalles quiénes son los jugadores, quiénes van al banco, si juega uno o otro, en tema de conocimiento la tecnología nos ha dado un avance enorme. Me parece que va ser un partido abierto, Alajuelense tiene una gran capacidad a la hora de la tenencia del balón, profundidad de sus jugadores técnicos y me imagino un partido más abierto», afirmó Troglio.