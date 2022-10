Pinto le dio un recordatorio a la prensa colombiana

Redacción – Cansado de las preguntas por su temperamento y forma de dirigir tan exigente, Jorge Luis Pinto recordó en media presentación como timonel del Deportivo Cali que le preguntaran como hizo para sacar a La Sele quinta en Brasil 2014.

Pinto se cansó de los cuestionamientos de la prensa y sin rodeos señaló que ha evolucionado como entrenador, gracias a que habla de fútbol como conferencista y que además cuenta con 10 mundiales, uno en el banquillo y nueve en gradería.

Incluso, el timonel de 69 años señala que ha cambiado cosas en el Deportivo Cali, con el fin de ver un cambio positivo en su nuevo equipo, donde le pidió a sus jugadores amar la camiseta verde del club, con el fin de salir del último lugar del fútbol cafetero.

Lea también: Preparador físico de La Liga cataloga de inhumano y grosero formato del torneo tico

Jorge Luis Pinto habló en conferencia de prensa y afirma que cree en su trabajo, recordando también su gesta con Costa Rica en el 2014, donde guío a la Tricolor a quedar quinta del planeta recibiendo solo dos goles en cinco compromisos en la cita universal.

«He evolucionado como técnico, soy conferencista por el mundo y hablo de fútbol, estoy estrenando nueva metodologías, con el Deportivo Cali ya cambié cosas fundamentales del fútbol, hemos trabajado pura táctica y trabajo de pelota, todo ha cambiado, la forma y la táctica, todo ha cambiado en el principio de juego zonalmente, tengo 10 mundiales uno en tierra y nueve en la tribuna, lo cuál me permite decir que he visto fútbol por el mundo. He puesto equipos a nivel de talla nacional e internacional, que me dan la posibilidad de creer en mi trabajo.

Es un gran trabajo porque yo no vivo pendiente de que hay 29 y uno grita, me preguntan por el uno pero no por el 19. Me preguntan, ¿Qué hice para salir invicto de un Mundial? recibir solo dos goles o me preguntan por el pasado que tengo fama de disciplinado, pero no me preguntan como hice para sacar a Costa Rica quinta del mundo y solo recibir dos goles en cinco partidos, eso también tiene que verlo el periodismo, solo ven lo malo, Colombia es un país maravilloso, demos ese valor y yo he andado por el mundo, mi país es maravilloso y ahí es donde pido que sean realistas, ese temperamento me ha llevado a lo que soy», afirmó Jorge Luis Pinto.