Manudos han tenido una carga importantes de partidos

Redacción – El preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera, cataloga de inhumano y grosero formato del torneo de Apertura 2022, que ha puesto a prueba la capacidad de los jugadores rojinegros.

Herrera está muy molesto con el calendario avalado por Unafut del certamen nacional, ya que la seguidilla de encuentros ha generado lesiones y otro tipo de adversidades a los jugadores de Alajuelense, donde han sido de los clubes más afectados.

Este campeonato se hizo solo de 16 jornadas de fase regular y no de 22 como es usual, esto con el fin de recortar el torneo en pro de ayudar a La Sele de cara al Mundial. Eso hizo que por mes, La Liga jugar entre 4 a 6 duelos contando torneo regional.

Los erizos también están jugando la Liga Concacaf, lo cuál ha llevado al preparador físico del León a usar de gran forma las herramientas con las que cuenta en el CAR, con la intensión de regular cargas físicas y otro tipo de situaciones.

Juan Carlos Herrera dejó saber su enorme malestar y afirma que el formato del campeonato es inhumano y no hay cuerpo que aguante esa situación con el campeonato.

«Adjetivos decentes y educados, inhumano, grosero y mejor lo dejamos ahí, prefiero estar en Alajuela, competir dos torneos y claramente habernos ganado el derecho de estar en semifinales de dos torneos claro, si los jugadores prefieren eso también claro, pero lo he venido diciendo todo este torneo, se han venido lesiones y por lesiones me refiero porque el trajín es inhumano, muy grosero y no hay cuerpo que aguante», afirmó Juan Carlos Herrera a Tigo Sports.

"Inhumano, grosero y mejor lo dejamos ahí" así calificó Juan Carlos Herrera, preparador físico de La Liga, el formato del torneo pic.twitter.com/5htzCy0yQz — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 3, 2022

En las redes sociales, muchos han criticado lo dicho por Herrera debido que Alajuelense cuenta con instalaciones aptas para evitar lesiones y otro tipo de situaciones que puedan darse, por eso han llovido las críticas al preparador físico.