Monestel ha sido duramente criticado en las redes sociales

Redacción – En una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Escazú, Franklin Monestel, regidor del ente cantonal pide a los padres de familia del cantón tener cuidado con sus hijos, debido que en el fútbol de la localidad hay mucho «playito».

Este empleado del cabildo del cantón capitalino dice que hay veces que no lo escuchan. Incluso, dijo que deseara comentar un montón de cosas, así como le pidió analizar a sus compañeros municipales las situaciones que se dan en el pueblo josefino.

Durante el acto realizado este 17 de octubre transmitido en el Facebook de la Municipalidad de Escazú se dio un momento que se ha hecho viral en las redes sociales, ya que afirma que el deporte tiene muchos «playitos» a lo interno.

«Fíjense bien con quién mandan a sus hijos a entrenar, se los digo porque soy entrenador. Soy despachado para hablar, tengan cuidado porque hay mucho sátiro, mucho tocador de chiquitos y entrenadores que alzan a los chiquitos, y se los restriegan porque yo los he visto», dijo Monestel en parte de su intervención.

Con un tono molesto, el regidor dijo lo siguiente: «Al fútbol hay que meterle el bisturí. Cuiden con que entrenador están sus hijos, ya sea en femenino o masculino, hay mucho playito en eso, que no les vayan abusar a sus hijos y sus hijas, que Dios me los bendiga a todos».

Tiempo después en el mismo concejo, Monestel tomó el micrófono y señaló: «Le pido a Dios que me perdone, yo no tengo nada contra la comunidad gay y no tengo problema con alguien que piense diferente a mí».

Su malestar fue tal que deja claro que se enoja con las cosas que pasan en el deporte de su cantón, en el cuál se busca potenciar en pro de que en Escazú salgan mejores deportistas, ya que hay mucha calidad en todos sus rincones.

Franklin Monestel es muy reconocido en el cantón de las brujas, ya que cuenta con una academia de fútbol. En su intervención dijo que en Escazú no se pueden permitir la llegada de atletas que sean de menor nivel que los locales, esto con el fin de dar identidad.