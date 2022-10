Mandatario ya acumula más de seis meses en Casa Presidencial, periodo en el que ha tomado decisiones aplaudidas y criticadas.

Redacción – Entregar el poder dejando a Costa Rica en un mejor estado del que se encuentra hoy en día, ese es el objetivo primordial que se plantea el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su mandato.

Meta que declaró la tarde de ayer jueves en una entrevista que le brindó a radio Columbia, medio de prensa en el que conversó de manera extensa sobre distintos temas que han pasado en sus primeros seis meses de mandato, así como aspectos que se vislumbran en el futuro.

Aspecto por el cual el mandatario fue consultado sobre si los cuatro años de su Gobierno le alcanzarán para hacer los cambios que él cree que el país necesita.

Consulta que no respondió de manera directa como es su estilo y más bien señaló que desde su punto de vista nunca un país llega al objetivo que se plantean.

Idea que argumentó diciendo que esto se debe a que constantemente hay retos y objetivos por cumplirse para así lograr avanzar.

Aunque sí fue claro al decir que buscará dejar huella por medio de las políticas públicas que él y su gabinete impulsarán hasta el 8 de mayo de 2026, día en el que la banda presidencial volverá a pasar de manos.

«Los países nunca llegan donde deben estar, Singapur era uno de los lugares más pobres del mundo y hoy es el país más rico del mundo, cuando yo nací Singapur era más pobre que Bangladesh, creo, era uno de los países más pobres del mundo y hoy es el país más rico del mundo».

«Usted habla con el primer ministro de Singapur, que yo he tenido la oportunidad de hacerlo y él le dice que no está contento, tienen un puerto que mueve millones de contenedores al año, todos escaneados, todos con inteligencia artificial y están construyendo a la par que va a mover cuatro veces más contenedores».

«¿Creo yo que Costa Rica va a llegar a donde debe estar en cuatro años? Imposible, nunca va a llegar, esto es aquello que dicen, aquí lo que vale es el viaje y no el destino, yo quiero, si Dios me lo permite, con la ayuda y el apoyo del pueblo de Costa Rica, dejar al país mejor encaminado de donde venía, haber cambiado la tónica de las políticas públicas que no es para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría, que la gente entienda que se pueden cambiar las cosas, que las instituciones no son un fin en sí mismo», apuntó Chaves.