Hernández llena de orgullo a la Perla del Pacífico

Redacción – Anthony Hernández es el gran orgullo de toda Puntarenas y tras ser convocado al Mundial de Catar 2022, el delantero no quiere agentes que lo desconcentren ni mucho menos, ya que está enfocado al 100% en brillar con la camiseta roja de los ticos.

Para el atacante de 20 años oriundo del barrio 20 de noviembre, Chacarita, Puntarenas, lo único que la pasa por la mente es trabajar arduamente para poder ver minutos en la Copa del Mundo y así poder mostrar su calidad.

Con su característica humildad y ganas de superarse, Pikachu -como es apodado- está centrado en ganarse la confianza de Luis Fernando Suárez para así toparse dentro de la cancha a las grandes estrellas de España, Alemania y Japón.

Recientemente el ariete renovó con Puntarenas FC hasta junio del 2025, pero cuenta con una cláusula que le facilitaría salir del cuadro naranja si le llega una oferta del extranjero, por lo que en caso de hacer un gran Mundial con La Sele podría emigrar.

Anthony Hernández espera poder ver acción en la Copa del Mundo de la FIFA, la cuál será su primera en su carrera deportiva, por eso desea trabajar arduamente para estar preparado al 100% para el debut de la Selección Nacional.

«Lo único que me pasa por la mente es trabajar, trabajar y trabajar, ahorita no quiero agentes, estoy enfocado en el Mundial y hacer las cosas de la mejor manera, la verdad que en la Copa del Mundo están las mejores selecciones del mundo y me puede cambiar la vida en un segundo, pero aún no estoy enfocado en eso, todavía estoy enfocado en hacer las cosas de la mejor manera y tener minutos», afirmó Anthony Hernández.

La afición porteña estará apoyando al 100% a su jugador en la cita universal, debido que es el único jugador PFC convocado y es por ello, que en el partido de despedida ante Nigeria se pudieron apreciar banderas naranjas en las graderías del Estadio Nacional.