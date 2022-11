Bennette cuenta con una enorme proyección

Redacción – La promesa de la selección, Jewison Bennette, deja claro que no trata de irse tanto en lo que diga la gente sobre su talento con La Sele, ya que su enfoque es demostrar dentro de cancha y confirmar que si merece estar en el cuadro patrio.

A sus 18 años, Bennette vive un sueño al estar a las puertas de su primera Copa del Mundo, donde se convertirá en el futbolista más joven del país en disputar una justa mundialista, por lo que eso motiva de gran forma al extremo izquierdo.

Jewison está metido de lleno con La Sele y es uno de los jugadores que señala que el país tiene la mentalidad de salir campeones del mundo en Catar 2022, por eso el formado en Herediano ha recibido elogios y críticas de un sector de los ticos.

La mentalidad de Bennette es demostrar porque fue convocado por Luis Fernando Suárez, que siempre le ha dado el voto de confianza al juvenil que milita en el Sunderland AFC de la Championship de Inglaterra, donde se ha potenciado de gran forma.

«Muy contento la verdad escuchar todas esas cosas y es muy importante para mí, pero trato de no irme tanto en lo que diga la gente, me enfoco en demostrar en la cancha y porque me merezco estar, el trabajo del día a día y el esfuerzo me va dar para hacer las cosas bien dentro del terreno de juego. Tanto los de experiencia como los jóvenes podemos aportar cosas importantes al grupo, los jóvenes vienen con muchas ganas y mostarse», afirmó Jewison Bennette a Teletica Deportes.