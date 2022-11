Bolaños celebró por todo lo alto la 37

Redacción- El experimentado atacante, Cristian Bolaños dijo que le gustaría seguir jugando hasta los 40 años, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre de 2023.

Bolaños comentó que a pesar de que estuvo alejado mucho tiempo de las canchas, apoyo a sus compañeros desde largo y aunque al final pudo volver a una convocatoria, no pudo participar en los juegos finales.

Además, Cristian resaltó que desearía jugar hasta los 40 años, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre del 2023.

«Tuve que estar lejos de las canchas, apoyando a mis compañeros desde largo y aunque al final volví, no me dio para jugar pero todavía tengo ganas de seguir jugando, me gustaría seguir hasta los 40. La afición del Saprissa es la más grande y queda demostrado la grandeza de este club», afirmó Cristian Bolaños.

Además resaltó, que nuevamente la afición del Saprissa demuestra su grandeza debido a todo el apoyo que le dieron a los jugadores en los juegos de la final ante Herediano.

Seguidamente, Bolaños recalcó que Saprissa sigue demostrando su grandeza, debido a que siguen ganando títulos y así seguir agrandando el legado del cuadro morado.