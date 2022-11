Arboine se consolidó en la defensa tibaseña

Redacción- El defensor tibaseño, Pablo Arboine comentó al final del juego, que desde niño soñó con salir campeón con Saprissa y ahora se volvió realidad ya que consiguió alzar la copa 37 en la historia morada.

Arboine dijo que desde su llegada a Saprissa, se vio celebrando como campeón y esta muy contento de poder celebrar en la institución morada.

Seguidamente, Pablo añadió que en lo personal nunca dudo de su talento, ya que a pesar de las muchas críticas recibidas el esfuerzo y el tiempo le dio la razón de que es un buen jugador.

«Desde mi llegada a Saprissa, me vi celebrando como campeón y estoy muy contento de estar celebrando acá. En los personal nunca dude de mi talento y el esfuerzo con el que he trabajado me da la razón de que Pablo Arboine es un gran jugador, para mi significa mucho, porque el ser morado es un sentimiento único, ya que desde niño soñé salir campeón con Saprissa», afirmó Arboine.

Por otra parte, Arboine destacó que desde niño siempre soñó con levantar un título con Saprissa ya que el sentimiento morada es único.

Además, recalcó que con el trabajo duro y el trabajar en silencio siempre recompensa y pudo estar presente en la adquisición de la estrella 37 en la historia tibaseña.