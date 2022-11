Redacción- De la mano de CR7, Portugal logró vencer 3-2 a Ghana y así sumar su primer triunfo en la Copa del Mundo, además de que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco mundiales seguidos.

Se salvó Ghana, tras un potente cabezazo de Cristiano Ronaldo que pasó muy cerca del marco defendido por el portero Zigi en 10 minutos del primer tiempo.

Durante los primeros 25 minutos de juego, los lusitanos han buscado la manera de anotar, sin embargo la línea de cinco defensores que ha implementado Ghana les ha servido para contrarrestar el juego ofensivo de Portugal.

Se salvó Portugal, tras un gran contragolpe de Kudus que sacó un potente remate que paso muy cerca de la portería defendida por Diogo Costa en 55 minutos del segundo tiempo.

¡Gol! Apareció CR7 para marcar desde el punto de penal y así poner el 1-0 en 65 minutos del complemento al vencer al portero Zigi y así marcar su gol 118 en la selección de Portugal.

Con esta anotación el Bicho, ser convierte el único jugador en anotar en cinco mundiales diferentes y así seguir marcando una época en el fútbol.

Out of this world 🇵🇹

🖐 Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022