Shakira, BTS y Black Eyed Peas, serán los artistas que inaugurarán el evento

Redacción– La artista Dua Lipa, quien fue aclamada por el público para que se presentara en el Mundial Catar 2022, anunció mediante su perfil de Instagram que rechazó la oportunidad porque iría en contra de sus valores.

«Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial Futbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Visitaré Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió.», agregó la británica.

La artista mencionó que apoyará a su país, Inglaterra, desde lejos, sin embargo no se encuentra de acuerdo con la forma en la que el país está llevando el tema de los derechos humanos.

Los artistas que sí se presentarán en la ceremonia inaugural serán Shakira, quien estaría presentándose en su cuarta copa del mundo, junto a Black Eyed Peas y BTS, quienes estarán por primera vez.