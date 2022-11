Admitió volverse muy reservada desde que se divorció

Redacción– No se le conoce un novio a la guapísima Ericka Morera, desde su separación con Mauricio Hoffmann, hace casi dos años, sin embargo la periodista habló sobre su vida amorosa en sus redes sociales.

La modelo hizo la actividad de cajitas de preguntas en su perfil de Instagram, donde le preguntaron si tenía novio, a lo que respondió que todos sus seguidores la quieren ver con novio.

“Ustedes como que me quieren ver con novio desde que me separé, me divorcié. No, déjenme disfrutar de mi soltería, he estado soltera desde que me divorcié “, agregó.

Ericka admitió haberse vuelto más reservada con su vida privada, y admitió que no sólo en el amor, sino también en los negocios.

Además, dio un consejo a sus seguidores, diciendo que se mantengan al margen para mantener ese entorno.