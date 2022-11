Muchos ticos ven con malos ojos la convocatoria de Venegas al Mundial

Redacción – El ex-delantero uruguayo del Saprissa, Fabrizio Ronchetti, salió en defensa de Johan Venegas y afirma que no tiene sentido criticar al «Cachetón» por el tema de la Selección Nacional, debido que ha tenido que lidiar con varias circunstancias.

Ronchetti señala que nadie puede dudar que Venegas es un goleador, por eso no es casualidad que siempre este peleando por ser el máximo rompe redes de la primera división, pero jugar en diferentes posiciones en la cancha con La Sele lo ha perjudicado

Desde la óptica del ex-atacante, Johan no cuenta con un lugar concreto en la cancha, lo cuál le ha ocasionado una inestabilidad que lo está llevando a vivir momentos llenos de críticas de parte de muchos ticos, que no ven bien su llamado al Mundial de Catar 2022.

Fabrizio Ronchetti conversó con AMPrensa.com y defendió a Johan Venegas de los cuestionamientos, por eso cree que no tiene sentido crucificar al atacante de 34 años que según el charrúa no tiene ninguna responsabilidad de lo que pasa en La Sele.

«Yo creo que Johan Venegas es un goleador y eso nadie lo puede dudar, tiene un montón de goles y siempre está peleando el goleo, creo que tiene que reconocerle algo que me pasó a mí también, lo han movido mucho de posición y el no ha sido centro delantero nato, ha participado como media punta, extremo y como volante, eso muchas veces te lleva que no tengas un lugar concreto en la cancha, creo que es una de las cosas que ha sufrido.

Después en la cancha tenemos rachas, hay veces que vos la pegas y la metes en un ángulo, otras veces la quieres agarrar mejor, pero te pega la bola en el palo o te la para el portero, no me parece correcto cuestionar a Venegas por su momento de ahora, después por tema de tema selección, él es un jugador y a él lo convocan, no tiene ninguna responsabilidad, lo llama Luis Fernando Suárez y tiene que ir por su país, no tiene sentido criticar a Johan Venegas por lo de la selección», afirmó Fabrizio Ronchetti en charla con AMPrensa.com.

Lo cierto del caso, es que Venegas no marca un tanto con la Selección Nacional desde el 15 de noviembre del 2019 cuando anotó en un duelo ante Curazao.