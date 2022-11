Calvo lamentó ausencia de Ramos

Redacción – El defensor costarricense, Francisco Calvo, reconoce que el jugador que le gusta de la Selección de España no fue convocado por Luis Enrique y ese es Sergio Ramos, a quién el seleccionado tico sigue por su calidad en la zaga.

Calvo lamentó la ausencia del respetado jugador ibérico, que recientemente fue condecorado con el premio al mejor defensa de la historia, gracias a su clase y liderazgo.

A sus 36 años, Ramos fue excluido de la lista final de España, lo cuál sorprendió al defensor costarricense, que soñaba con toparse al jugador del PSG en el Mundial de Catar 2022, donde La Sele enfrentará a La Roja el día 23 de noviembre a las 10:00 am hora tica.

Cabe recordar, que Sergio si estuvo en la convocatoria previa española, pero de forma sorprendente Luis Enrique lo sacó de sus planes para la justa universal.

Francisco Calvo declaró que ha seguido en toda su carrera a Sergio Ramos, ya que le gusta su forma de jugar y ordenar la defensa de su respectivo equipo.

«El que me gusta de España no está y es Sergio Ramos, para mí en mi posición el que me gusta no está. Me sorprendió que no estuviera, pero eso no me incumbe. Pero simplemente es un jugador que toda mi carrera lo he seguido y me gusta su forma de jugar», afirmó Francisco Calvo.