Premio a jugadores supera los $60 mil dólares

Redacción – El joven delantero orgullo porteño, Anthony Hernández, anhela con usar premio que reciba por ir al Mundial de Catar 2022 para comprarle una casa a su madre y abuela, las cuáles siempre lo han apoyado en sus pasos como jugador.

Luis Fernando Suárez incluyó al oriundo del Barrio 20 de noviembre, Chacarita, Puntarenas en lista de 26 guerreros que defenderán a La Sele en la próxima Copa del Mundo, gracias al notable rendimiento mostrado en las filas del PFC.

Ese gran nivel de «Pikachu» -apodo del jugador- reflejan las enormes ganas de trascender del atacante, que se metió en la convocatoria final jugando pocos minutos en la Gira por Asia, donde incluso le marcó un gol a Uzbekistán.

Su presencia en la nómina de la Tricolor llena de orgullo a toda su familia, la cuál tiene muy presente Anthony, que es muy apegado a los suyos y por eso lejos de pensar en lujos o agrandarse, el ariete quiere darle un regalo especial a su madre y abuela.

En el corazón de Hernández está la ilusión de darle un hogar a estas dos mujeres que tanto ama, que lo han visto llorar y esforzarse al máximo para poder estar en esta cita universal, donde podrá enfrentar a selecciones top como Alemania, España y Japón.

Anthony Hernández habló con ESPN Costa Rica y afirma que está bendecido, por lo que buscará darle a estas dos importantes mujeres de su vida una casa propia donde puedan estar tranquilas, por eso señala que no quiere carros ni nada para él.

«Me gustaría comprarle una casa a mi mamá y mi abuela, eso es que yo quiero y anhelo. Mi madre alquila casa, no tiene propia, la casa es muy humilde. No pienso en carros o lujos para mí, solo pienso en ellos. Estoy tranquilo, muy bendecido con todas las oportunidades que he tenido, muy agradecido con el profesor Luis Fernando Suárez, tengo que ser humilde, no he ganado nada, tengo una futuro por delante, tengo que tener los pies en la tierra porque me esperan cosas muy buenas», afirmó Anthony Hernández en charla con ESPN Costa Rica.