Hernández cuenta con una enorme proyección en el León

Redacción – Rayínder Hernández, joven promesa de Alajuelense, revela que el CAR rojinegro hay una frase que reluce en un cártel que dice: «Aquí entrenan los jugadores del Mundial 2026», lo cuál hace que los cachorros se motiven de gran forma.

El lateral izquierdo del León de 20 años se inspira en los llamados a Catar 2022 de los jóvenes Jewison Bennette y Brandon Aguilera para soñar con ir al próximo Mundial. Con «Bebote» hace un año compartía camerino hace un año en el Alto Rendimiento erizo.

Para el oriundo de Cajón de Grecia, en su mente está ir en un futuro próximo a la Selección Nacional, ya que sabe muy bien que Luis Fernando Suárez deposita una gran confianza en los juveniles ticos, lo que le da esperanza de ser convocado pronto.

Pero eso sí, Hernández señala que primero debe tener regularidad y consolidarse en Alajuelense, por lo que está a la espera del nuevo cuerpo técnico para darlo todo en cada entrenamiento y así ganarse un lugar en la formación estelar.

Su velocidad, picardía y habilidad con el balón son parte de la carta de presentación de Rayínder, que en charla con Zona Técnica reveló el mensaje que reluce en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en busca de inspirar a los cachorros de Alajuelense.

«En mi mente siempre está la selección porque es representar a mi país, pero soy consciente que primero tengo que sumar minutos y consolidarme en Alajuelense, lo del profesor Suárez que le de minutos a jóvenes a uno lo motiva verdad, hay muchos casos como el Jewison Bennette y Brandon Aguilera, verlos en el Mundial a uno lo motiva e ilusiona en la próxima eliminatoria.

Uno siempre aspira a cosas grandes como los mundiales y de hecho, en el CAR hay una frase que dice: aquí entrenan los jugadores del Mundial 2026. Entonces es algo que me ilusiona y me motiva, pero es importante trabajar el día a día, ser consciente que sin el trabajo extra no se puede llegar a ningún lado», afirmó Hernández a Zona Técnica.