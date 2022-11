Lúcio es muy respetado en el mundo del fútbol

Redacción – Lucimar Da Silva o simplemente conocido como Lúcio, leyenda de la Selección de Brasil llegó a Costa Rica con el Tour de la Copa del Mundo de la FIFA.

Lúcio llegó con la comitiva de la FIFA, que en conjunto con Coca Cola llegaron procedentes de Sudamérica donde estuvieron visitando Uruguay, Brasil, Argentina y Ecuador, en este último estuvo el trofeo el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Este recordado defensor brasileño fue el encargado de bajar la copa del avión, que aterrizó en el Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, donde también se dieron cita el presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como otras personalidades del país.

Sin dudas, la visita del trofeo es un privilegio para Costa Rica, ya que solo naciones clasificadas podrán ver la copa. Lúcio fue campeón del mundo en Corea y Japón 2002, cuando con la selección brasileña se llenó de gloria.

«Es un honor estar presentando el tour del trofeo, me dio todo en mi carrera desde el 2002, no éramos favoritos pero teníamos grandes jugadores como Ronaldo, Roberto Carlos y Ronaldinho Gaucho. Costa Rica está en un grupo difícil pero no imposible», afirmó Lúcio.

En el currículo de Lúcio destacan pasos por famosos equipos europeos como el Bayern Leverkusen, FC Bayern Múnich, Inter de Milán y Juventus de Turín. Además, se dio el lujo de ganar dos Copas Confederaciones y muchos títulos más a nivel de clubes.

Los desplazamientos del título serán trasladados en vehículos eléctricos, con el fin de demostrar que son amigables con el ambiente. La exhibición del trofeo iniciará este 3 de noviembre en el Estadio Nacional.