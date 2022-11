Su esposa Ginnés Rodríguez contó la historia en su perfil de Instagram

Redacción– Mientras se vivía la tensión por el partido en Costa Rica y Japón, muchos rezaban por ese gane, sin embargo, una pareja aprovechó el momento para acercarse al periodista Gerardo Zamora, para orar por su salud.

Ginnés Rodríguez, esposa del periodista, contó lo que vivieron en sus redes sociales, y lo mucho que los conmovió el acto que tuvo la pareja.

“Creo que esas no son cosas del destino ni casualidades, sino cosas que Dios tiene pensadas en su plan maestro de la vida», contó Zamora a Teletica.

Zamora luchó por 3 años contra un tumor ubicado detrás de su ojo derecho, el cual fue diagnosticado por los médicos como un tumor benigno, sin embargo se comportó de manera muy agresiva que lo llevó a perder su ojo derecho.

Anteriormente, el periodista comentó a AM Prensa, que no fue un proceso fácil, ya que cada vez que se recuperaba he iba a control, nuevamente el tumor aparecía.

Sin embargo, después de esta larga lucha, Gerardo se encuentra ya en su casa disfrutando de su salud, sus hijos y su esposa, siempre cuidándose, ya que al no contar con su ojo derecho está aprendiendo a hacer las cosas nuevamente, pero alegre por su recuperación.

Gerardo aseguró esperar con ilusión regresar a su querida Universidad Nacional, donde trabaja desde el 2014 como miembro en la oficina de comunicación.

Y retomar los diferentes proyectos que tiene en mente, cómo construir su casita propia, al lado de su esposa Ginnés Rodríguez e hijos, proyecto el cual han postergado por la pandemia y el tan fuerte proceso que vivieron juntos.