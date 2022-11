Bolaños es muy respetado en la región por su gran carrera

Redacción – Pese que ha hecho una sensacional carrera, Christian Bolaños señala que no logró uno de sus grandes anhelos como lo es lograr su sueño de jugar en un equipo grande de Europa, a pesar de que en algún momento estuvo cerca de conseguirlo.

Bolaños reconoce que hizo todo lo que tuvo a mano en su momento, pero sin dudas un episodio que lo marcó fue cuando el poderoso Liverpool FC de Inglaterra estuvo cerca de ficharlo, luego su gran Mundial de Clubes con Saprissa en el 2005.

Con tres mundiales mayores con La Sele y ocho títulos nacionales con el Monstruo, son solo una parte del currículo de Bolaños que recuerda como se le cayó la negociación para firmar su ligamen con el cuadro que tiene como sede el mítico Estadio Anfield.

En una charla en el programa conducido por Gustavo López en Tigo Sports, Christian afirma que él estaba en el medio de la negociación, lo cuál le impedía tomar una decisión generándole que todo se terminara cayendo pese que hasta vio el contrato.

«Hice todo lo que tenía, pero al final no logré mi sueño de jugar en un equipo grande de Europa. Cuando yo di el salto después del Mundial de Clubes, estuve entre 10 o 12 días en Liverpool, de hecho viajé con Jeaustin Campos que era el gerente de Saprissa, pero pasaron una serie de cosas, de las que yo estaba en el medio y no podía decidir, Rafa Benítez quería que fuera a España y me acoplara al fútbol europeo, que claramente yo no entendía en ese momento porque yo le decía que podía demostrarle que si era bueno, pero ya cuando pasó el tiempo me di cuenta que si necesitaba ese proceso, ahí fue donde se quedó el tema y nos dijeron no aceptaban la negociación de esa manera, lo triste es que yo tuve el contrato en mi habitación», afirmó Christian Bolaños a Tigo Sports.

Aunque no pudo cumplir este anhelo, Bolaños se dio el lujo de jugar la UEFA Champions League con el FC Copenhague de Dinamarca, donde realizó una gran labor enfrentando famosos clubes como el Real Madrid y FC Barcelona.