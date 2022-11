Villalobos ha sido muy criticado por los ticos

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, aclara que Irak incumplió lo acordado y por eso se canceló el fogueo de La Sele en la Ciudad de Basra, ya que desde el día uno se dijo que los pasaporte de la Tricolor no tendrían el sello iraquí.

Villalobos dio la cara tras el amargo momento que vivió la selección en la frontera entre Kuwait e Irak, donde se toparon con la sorpresa del incumplimiento en lo acordado desde hace varias semanas con una empresa que contrató al cuadro patrio.

Según el mandamás de la Federación, la selección si cumplió con lo acordado pero al llegar a la frontera se toparon con la sorpresa que los iraquíes iban a sellar pasaportes de jugadores, lo que traería consecuencias a los mismos como la prohibición de ingreso a USA.

Sumado a otros factores que influenciarían en la vida de los jugadores. Eso sí, Villalobos se defiende diciendo que él hasta conversó con personeros del gobierno de Irak, pero ante lo sucedido los federativos decidieron no jugársela y volver al hotel en Kuwait.

Muchos ticos han atacado con todo a Rodolfo Villalobos, ya que consideran que un país como Costa Rica no debe improvisar nada, debido que los mundialistas estuvieron varias horas encerrados en un bus y viviendo ratos difíciles a días del debut en Catar 2022.

«Nosotros tenemos un contrato firmado con una empresa y no con la Federación de Irak, es lo primero que debo decir. Fue evidente que cumplimos con nuestro compromiso, tenemos documentos que hacen constatar que ellos incumplieron con la condición que desde el día uno se dijo no habrían sellos de Irak en los pasaportes, inclusive converse con el gobierno. Al principio era hacer el campamento en Irak y cosa que dijimos que no, Irak ofreció hacer el campamento acá en Kuwait y solamente pasar frontera para hacer el partido, así que son versiones de la prensa y lamento que los aficionados no pudieran ver a las selecciones en la cancha, Costa Rica es una nación mundialista y ahora se preparará para su debut», afirmó Rodolfo Villalobos a Deportivas Columbia.