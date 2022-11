Salas fue clave en la campeonización del Monstruo

Redacción – Tras festejar la copa 37 con el Saprissa, Youstin Salas afirma que cerró un gran torneo con los morados y luego de esa hazaña, el originario de Pococí desea jugar en el Mundial y mostrarse, ya que no se pone techo en su rendimiento.

A lo largo del Apertura 2022, Salas fue muy regular en el Monstruo, donde dejó de ser volante de contención para convertirse en lateral derecho, donde cumplió con creces juego a juego ganándose el cariño de todos los morados.

Sus ganas y polifuncionalidad en la cancha fue clave para Youstin, que tras celebrar por todo lo alto la nueva copa del Monstruo, su intensión es convencer a Luis Fernando Suárez para poder ver acción ante España, Japón o Alemania en la fase de grupos.

Con su familia como pilar y enorme motivación, Salas quiere demostrar en suelo catarí que tiene la calidad para dar el salto a Europa, MLS, Liga MX o cualquier otra liga del mundo, ya que sus deseos de crecer están más que intactos.

Youstin Salas conversó con AMPrensa.com y afirma que Dios lo va bendecir con algo más, por lo que este ejemplo de superación llegará a darlo todo a la Tricolor.

«En el Mundial de Catar 2022 quiero jugar y mostrarme porque no me pongo techo y la verdad no me pongo techo, esa es la consigna mía y yo también quiero demostrar que estoy para Europa, MLS, México o lo que sea, sé que Dios me va bendecir con algo.

Nunca perdí la fe de ir al Mundial, nunca bajé los brazos y siempre estuve atento, de igual manera sino me tocaba igual iba apoyar a los compañeros que iba, pero el de arriba me bendice y cerré una gran etapa con el título 37, ahora solo queda pensar en el Mundial de Catar con la Selección Nacional», afirmó Salas a AMPrensa.com.

Al igual que el resto de 25 jugadores seleccionados, Salas entró en concentración de La Sele en el Proyecto Gol desde horas de la noche de este domingo 6 de noviembre.