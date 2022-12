Redacción – No hay dudas que el ADN rojinegro todavía existe y Amferny Arias Sinclair lo demuestra, un volante de contención nacional elegido por el Real Salt Lake en el draft de la MLS hace tan solo unos días atrás.

Su pasión por La Liga y residir en la provincia de los mangos hizo que Amferny iniciara su proceso de formación en la cantera rojinegra, el equipo de su vida.

Durante esa primera etapa, Arias era solo un niño y fue dirigido por Amelia Valverde quién le ayudó a potenciar sus condiciones como jugador de la institución de sus amores, donde realizó todas sus divisiones menores manteniéndose en el club hasta el 2018.

«Yo soy liguista de corazón y algún día me gustaría jugar en La Liga, viví grandes momentos en el equipo, en Estados Unidos sigo al club», afirmó Arias a AMPrensa.com.

En ese proceso con el León estuvo al lado de jugadores como Jurguens Montenegro y Orlando Galo. Tras su salida de La Liga alistó maletas y se marchó a EEUU en 2019 en busca de aprovechar una beca universitaria que obtuvo por medio de la empresa Propella.

Syracuse University ubicada en el estado de Nueva York, se convirtió en la casa de Arias, que durante los primeros meses en la unión americana tuvo problemas ya que hablaba casi nada de inglés, pero poco a poco se fue adaptando.

With the 45th pick of the @MLS #SuperDraft by @adidasfootball we have selected Amferny Sinclair from @CuseMSOC pic.twitter.com/scKeZzRLOp

— Real Salt Lake (@realsaltlake) December 22, 2022