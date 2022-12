Aguilera salió satisfecho por haber competido en el Mundial

Redacción- El joven mediocampista, Brandon Aguilera dijo que de nada vale competir si no se gana, ya que lo importante en la Copa del Mundo es ganar para avanzar de fases.

Aguilera comentó que compitieron pero no ganaron y queda ese sin sabor, ya que todos salen orgullosos pero conscientes de que pudieron haber avanzado a la siguiente fase del Mundial.

Brando también añadió, que en lo personal tuvo que cambiar el chip ya que hubo un cambio muy grande del ritmo del balompié nacional al ritmo que se juega un Mundial de fútbol.

«Competimos pero no ganamos, queda ese sin sabor de que todos nos sentimos orgullosos, pero no vale de nada competir si no ganas.

En lo personal el cambio de chip a pesar de los golpes sufridos ya que siempre hay que levantarse. Al final tuvimos bastante volumen ofensivo y nos quedamos a nada de avanzar», afirmó Brandon Aguilera a Yashinquesada.com.

Seguidamente, el joven volante resaltó que ante Alemania tuvieron bastantes opciones de gol, sin embargo al final no pudieron anotar más goles y se quedaron a nada de haber avanzado a octavos y dejar afuera a España y Alemania.

Ahora, Brandon Aguilera, deberá cambiar el chip y meterse de lleno con su futuro, ya que todavía no está claro si la próximo temporada jugará con el Nottingham Forest o se irá a préstamo a otro equipo en el continente europeo.