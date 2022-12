Estas ticas fueron furor en las redes sociales

Redacción– Este 2022, la farándula tica entretuvo a los ticos en varias ocasiones, sin embargo, hay un grupo de tics que volvieron locas las redes sociales.

Según «De Boca en Boca», Melissa Mora, Keyla Sánchez, Kimberly Loaiza y Maribel Guardia, fueron las ticas «reinas de las redes sociales» este año y sin duda si lo fueron.

Haciendo una recopilación al pasado, Keyla Sánchez y su accidente de tránsito a finales de marzo, que dio mucho que hablar entre los ticos.

Luego su romance fugaz con Anthony Ramírez, quien hace tan solo unas semanas desmintió tener una relación con la presentadora, después de vérseles juntos en todo lado.

Kimberly Loaiza, y su participación en «Dancing with the Star», la cual se ganó el corazón de los ticos, quienes aseguraban iba a ser una de las favoritas de Teletica, y hasta se rumoraba su participación en El Chinamo, la cual no fue así.

También su sonado admirador secreto, el cual le enviaba flores a su camerino en DWTS, al cual hace tan solo unos meses conoció en el concierto de Daddy Yankee.

Melissa Mora, al ser la tica más seguida de Instagram, después de Maribel Guardia, quien deslumbró con sus fotos atrevidas todo el año y su nuevo romance.

Y por último, Maribel Guardia, la tica que reside en México, que movió las redes con su visita al país en el mes de noviembre.