Ticos buscará eliminar a la tetracampeona del mundo

Redacción – El querido técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, afirma que ojalá la Selección de Costa Rica haga muchas cosas de las que hizo ante Japón, por lo que espera que ante Alemania se vea un combinado tico inspirado.

A primera hora, Pinto observará el Croacia vs Bélgica y por terminado dicho juego se movilizará rápidamente al Estadio Al Bayt para ver a La Sele ante los teutones, en un partido que es considerado por el cafetero como un clásico en mundiales de la FIFA.

Desde la óptica del colombiano que llevó a la Tricolor hasta los cuartos de final en Brasil 2014, Alemania ocupa ganar a como sea, mientras que a Costa Rica le podría servir un empate, pero la diferencia de goles perjudica a los nacionales.

Jorge Luis Pinto realizó una publicación en sus redes sociales y afirma que estará contando todo en sus redes sociales sobre lo que haga Costa Rica en la cancha.

«Alemania vs Costa Rica se volvió un clásico, Alemania necesita ganar como sea, Costa Rica le podría el empate, pero no creo por el promedio de gol, de todas manera les estaremos contando todo. Ojalá Costa Rica haga muchas cosas de las que hizo contra Japón y que le sacó resultado, no va ser fácil porque Alemania va como una tromba en busca del triunfo que lo necesita para triunfar», afirmó Jorge Luis Pinto.

Acompañaremos en la jornada de hoy dos muy buenos partidos, donde seguramente tendremos definiciones y emociones. Croacia frente a Bélgica y Alemania contra Costa Rica, a disfrutar de buen fútbol. pic.twitter.com/7cRpA4m6pb — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) December 1, 2022

La última vez que La Sele enfrentó a Alemania fue en 2006, cuando los ticos inauguraron el Mundial realizado en suelo germano, esa vez los europeos ganaron 4-2. Los tantos ticos fueron marcados por Paulo César Wanchope, que actualmente es FIFA Legend.