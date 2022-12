Timonel de la Furia Roja dice que no se dio cuenta de esta situación por estar concentrado en el juego ante Japón

Redacción – El director técnico de la Selección de España, Luis Enrique, asegura que no se dio cuenta que en un momento sus dirigidos se estaban quedando por fuera de la Copa del Mundo con la victoria parcial de Costa Rica sobre Alemania.

Situación que se presentó debido a que el conjunto patrio estuvo arriba en el marcador ante el combinado teutón por marcador de 2-1.

Resultado momentáneo que combinado a la victoria parcial de Japón sobre los ibéricos estaba representando una sorpresa mayúscula en Catar 2022.

Puesto que que esa combinación de resultados estaba dejando por fuera a la «Furia Roja» y a los germanos en la fase de grupos del mundial, mientras que la escuadra nipona y la Tricolor estaban metiéndose en la ronda de eliminación directa.

Situación que duró tres minutos, lapso en el que Luis Enrique asegura que no se percato de lo que estaba ocurriendo.

«¿Cómo? ¿Qué hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto», declaró director técnico de la selección española.