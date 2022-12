Atacante nacional renunció al equipo patrio al inicio de la octagonal de la Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022.

Redacción – Defender la camiseta de la Selección Nacional es una aspiración que todos los jugadores costarricenses tienen, así lo asegura el joven delantero tico, Manfred Ugalde.

El futbolista que milita con el Twente de los Países Bajos aterrizó la tarde-noche de este lunes al país con sus compañeros de equipo.

Llegada que se debe a que el próximo sábado la escuadra neerlandesa enfrentará La Liga en un juego amistoso que servirá de despedida para Bryan Ruiz.

Motivo por el cual los comandados por Ron Jans ya llegaron al país y comenzarán su preparación de cara al último partido que disputará el histórico volante costarricense.

Ante esto, Ugalde fue parte de los convocados por el técnico del Twente y podría ver acción en el Estadio Morera Soto el próximo sábado a las 4 p.m., hora a la que está programada el juego.

Debido al arribo con la escuadra tulipán, el jugador tico fue consultado sobre la Tricolor, debido a que él renunció al equipo patrio al inicio de la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

Inclusive señaló que no volvería a jugar con La Sele siempre y cuando Luis Fernando Suárez se mantuviera el frente del llamado «equipo de todos».

«Obviamente que he hecho todas las divisiones menores, he estado en la Selección Mayor, vi todos los partidos, con el tema de rendimiento no me toca a mí, en La Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios».

«Solamente estoy pensando en el club, vengo a disfrutar estos días con mi familia y con el equipo. Solo Dios sabe qué tiene para mi futuro», aseguró el atacante oriundo de Barva de Heredia.