Guanacastecos se llenaron de gloria en la categoría de plata

Redacción – La Ciudad Blanca está de fiesta y todo es gracias a Minor Díaz, quién es el responsable de que el Municipal Liberia se haya coronado como campeones del Torneo de Apertura 2022 de la segunda división.

Díaz ha realizado un trabajo de punto fino al mando del cuadro guanacasteco, que hincó a Quepos Cambute con global de 0-3, gracias al formidable labor de los liberianos, que se dieron a respetar en la serie, que cerraron con broche de oro en Parrita.

Este título es muy especial para Liberia, quién al mando del entrenador originario de Acoyapa de Nicoya han trabajado muchísimo para poder dar la vuelta olímpica en este torneo, que les da un 50% del boleto para volver a la máxima categoría.

La ruta al título se forjó siendo líderes de su grupo, luego en cuartos de final eliminaron a Fútbol Consultants, en semifinales a Jicaral y en la final hicieron lo propio ante un valiente Quepos Cambute, que se vio ampliamente superado por los aurinegros.

La sangre chorotega que profesa Díaz se hizo sentir en los Coyotes Aurinegros, que le regalaron una gran alegría a toda su gente, que siempre ha confiado en el trabajo de su equipo, que tiene a Dios y el trabajo como piezas claves para este exitoso certamen.

Minor Díaz habló con TD Más y afirma que espera lograr el ascenso con Liberia para poder quedarse más tiempo en Guanacaste, para así cumplirle una promesa a sus padres.

«Primero que todo darle la honra y la gloria a Dios, hemos trabajado muchísimo y somos justos ganadores del torneo, fuimos el mejor equipo en el semestre, mi equipo salió a la cancha y se sometió a la exigencia. Dimos un paso muy importante y es buscar ese ascenso, hemos ganado el Apertura 2022, si bien es cierto no es definitivo. Le prometí a mis padres no irme de Guanacaste, esperamos ascender al Municipal Liberia para no irme de Guanacaste, es muy especial», afirmó Minor Díaz a TD Más.