Centeno le tiró con todo a los aficionados ticos

Redacción – Su gran carrera como jugador y actualmente como entrenador de Guadalupe FC, Wálter Centeno Corea conoce bien a la afición en Costa Rica, la cuál considera que es muy resultadista y por eso se desesperan mucho por ganar siempre.

Centeno cree que en el fútbol tico se deben hacer diferentes reformas para mejorar el rendimiento deportivo, tal y como lo es, darle tranquilidad a los entrenadores del país, no reciclar tanto los estrategas, así como tener un campeonato que premie la regularidad.

Además, el Rey Paté señala que no se debe premiar la inconstancia, por ello piensa que en el país solo debe salir un campeón por año y no dos como se hace actualmente. Estas reformas podrían beneficiar a la Selección Nacional y mejorar el nivel de la misma.

Paté Centeno habló con ESPN y afirma que en Costa Rica solo se felicita al que gana, mientras que el que pierde es crucificado pese a las dificultades que enfrenten, por lo que el ídolo del Saprissa aprovechó para criticar a los ticos por su actitud resultadista.

«Dándole tranquilidad a los entrenadores y dando tranquilidad de 1 año de trabajo, que haya un campeón cada año, donde se premie regularidad y no la inconstancia, formas de juego y que vengan nuevos entrenadores para que implanten nuevas cosas, que no haya tanto reciclaje de entrenadores, sobre todo respetar el espectáculo, todos los equipos en el Mundial han respetado su estilo, pero siempre y cuando, bajo una línea de tratar de jugar un buen fútbol, creo que más allá de un resultado hay que ganar como de lugar.

Si no ganas todo es malo y para nada, en el fútbol tiene que haber un análisis, crecimiento y evolución, en Costa Rica solo se felicita al que gana. Los demás independientemente de las dificultades es malo porque no alcanzaron el resultado, el trasfondo de un equipo es si ha crecido, si ha sacado nuevas figuras, como juega, si es agresivo o maneja varias vertientes, Costa Rica es muy resultadista, la gente se desespera mucho por ganar, entonces creo que no nos ha llevado a la evolución de lo que es el fútbol internacional», afirmó Paté Centeno a ESPN.