Redacción– Conocido por ser uno de los raperos más polémicos, la cuenta de Kanye West fue suspendida de Twitter luego de que hiciera publicaciones que incitan a la violencia.

El rapero estadounidense publicó una imagen donde aparecer una esvástica y una estrella de David entrelazadas.

El ahora propietario de la plataforma, el multimillonario Elon Musk, es la primera vez que se suspende una cuenta de alto perfil en Twitter.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022