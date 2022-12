Tricolor quedó fuera en la fase de grupos del Mundial de Catar

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, afirma que después de la gesta realizada en Brasil 2014 por La Sele, muchos ticos creen que Costa Rica tiene la obligación de ser campeón mundial en una Copa del Mundo.

Hace ocho años atrás, la Tricolor tocó el cielo con las manos al llegar hasta los cuartos de final en suelo brasileño, gracias a una gran generación de jugadores al mando de Jorge Luis Pinto y aunque ya ha pasado tiempo, muchos sueñan con ver eso de nuevo.

Es por ello, que Villalobos señala que desde su óptica lo hecho en 2014 fue algo que solo pasa una vez por siglo, pero gracias al talento de los futbolistas ticos, el federativo cree que tienen esa posibilidad de volver a ser protagonistas en un Mundial de la FIFA.

Incluso, el mandamás señala que naciones como México y Alemania, que tienen un gran poder económico también quedaron fuera en la Fase de Grupos de Catar 2022, por lo que espera que para el 2026 al mando de Luis Fernando Suárez se logre otra hazaña.

Rodolfo Villalobos habló con Deportivas Columbia y deja claro que desde lo hecho en el 2014, muchos creen que La Sele debe ser campeona del mundo, pero eso sí, afirma que es una posibilidad gracias al gran material humano costarricense.

«Yo pensaba que no, porque lo del 2014 es un acontecimiento en 100 años, pero hoy estoy seguro de que Costa Rica tiene esa posibilidad y esa capacidad, ojo que para el 2026 la preparación y continuidad de estos jóvenes valores vamos a trabajar para eso, yo le digo que sí hoy, pero ¿hace cuánto fue campeón Alemania?, que en los dos últimos mundiales ha quedado eliminado en la primera fase, se fue Bélgica, México y la potencia de Canadá en la eliminatoria, el fútbol es así y solo va ver un campeón mundial.

Nosotros debemos entender y vivir el fútbol como lo es, pero ahora resulta que después del 2014, Costa Rica tiene la obligación de ser campeón mundial en todas las Copas del Mundo, pero todos los demás parece que no juegan o no cuentan, por eso en eso se tiene que hacer mucho más análisis, si tenemos más posibilidades de avanzar porque si se compara Costa Rica con Alemania, México o Estados Unidos, contra Alemania fue un ida y vuelta, si se comparan los recursos es incomparable, el técnico de Alemania gana 18 veces lo que gana Luis Fernando Suárez, no todo es dinero, en Costa Rica hay talento», afirmó Rodolfo Villalobos a Deportivas Columbia.

Costa Rica quedó en el puesto 27 del Mundial de Catar, luego de cosechar solo tres puntos. La delegación tica llegará este 3 de diciembre a suelo nacional, cuando aterricen en el Aeropuerto Juan Santamaría a las 8:53 de la noche.