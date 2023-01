Saprissa es el único club centroamericano en ir a un Mundial de Clubes

Redacción – La mentalidad ganadora continúa intacta en el Monstruo y por eso, Christian Bolaños afirma que en el Saprissa se trazan la misión de volver a un Mundial de Clubes de la FIFA, tal y como ya lo hicieron en el ya lejano 2005.

Los morados volverán a competir en un certamen de Concacaf este 2023, luego de que salieran campeones nacionales del Apertura 2022, los comandados por Jeaustin Campos tendrán nuevamente el chance de representar al país.

Precisamente, Saprissa verá acción en la Copa Centroamericana de Concacaf 2023, en la cuál estarán los mejores equipos de la región. Este certamen dará boletos para la Concachampions 2024, donde ya estarán clubes de Liga MX y MLS.

Es por ello, que Bolaños confía que el gran grupo que han conformado será vital para ser protagonistas en el campeonato del área, en el que buscarán dejar al país en alto.

Christian Bolaños afirma que en el Monstruo han recibido muy bien a Jeffrey Valverde y Justin Monge, que son los nuevos fichajes del club más ganador del país.

«La regularidad en el fútbol es muy importante para ir logrando los objetivos y no solo nacionales, si no que también Saprissa apunta a realizar buenos papeles internacionales, porque no regresar a un Mundial de Clubes, cuando estas cosas van sucediendo, los grupos se van manteniendo, se incorporan pocos jugadores que vienen aportar su grano de arena y los recibimos con los brazos, les abrimos las puertas, explicarles lo que es Saprissa y que hay que dar lo mejor en cada entrenamiento, en los partidos poner todo en servicio del grupo para ganar los partidos y ver si podemos meternos en las finales para ganar el campeonato», afirmó Christian Bolaños.