El Bicho tiene el contrato más valioso en la historia del fútbol

Redacción – El respetado astro portugués, Cristiano Ronaldo, envió un contundente mensaje a sus críticos por todo el mundo, ya que señala que su contrato es único por ser un jugador único por eso no dudó en aceptar el reto en Arabia Saudita.

CR7 fue presentado como nuevo jugador del Al Nassr FC bajo una enorme algarabía y prensa deportiva de todo el mundo, que bombardeó con todo al lusitano por haber aceptado marcharse a la liga saudí a sus 37 años.

Muchos comunicadores creen que al portugués aún tiene calidad para seguir en Europa, pero los lujos y el millonario contrato en el cuadro comandado por Rudi García hizo que el Bicho no lo dudara y firmar hasta junio del 2025.

Ganar 200 millones de euros al año llevó al portugués no pensarlo dos veces, a pesar de que tuvo ofertas de clubes de Brasil, Estados Unidos, Portugal y Australia, no terminaron de seducir al atacante lusitano que ya le había dado el sí al jeque dueño del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa y señala que es un jugador único, por eso su contrato tan especial con su nuevo club, donde buscará batir todos los récords los cuáles dejó instaurados en equipos como Manchester United y Real Madrid.

«Puedo decir ahora que surgieron muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Brasil, en Australia, Estados Unidos e incluso en Portugal intentaron ficharme, pero di mi palabra a este club. Mi contrato es único porque soy un jugador único.

En Europa mi trabajo está hecho, ya gané y jugué en los mejores equipos de allá y ahora quiero un nuevo reto en Asia y Al Nassr me dio la oportunidad. Quiero batir todos los récords en Arabia. He venido a jugar y ganar títulos. Me gusta la cultura árabe y vengo aquí para llevarla a todo el mundo», afirmó Cristiano Ronaldo.

Derechos de imagen y acuerdos comerciales le permitiría embolsar a CR7 un total de 500 millones de euros en dos años y medio para ostentar el “contrato más valioso en la historia del deporte mundial”.