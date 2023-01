Marcó doblete ante PFC

Redacción- David Guzmán vive un gran momento en el equipo morado, al ponerse el traje de goleador para que el Saprissa esté en un gran momento deportivo.

El volante David Guzmán vive un gran momento futbolistico en el Deportivo Saprissa donde en cada compromiso busca dar lo mejor de sí para ayudar al equipo.

En el más reciente partido ante el Puntarenas FC, Guzmán logró ayudar al Saprissa con un doblete con el que los morados lograron el triunfo 3-0 ante los porteños.

Estas anotaciones son reflejo del gran trabajo que el volante viene realizando, pues en el pasado fue señalado por su estilo de juego, lo cual queda cada vez más en el olvido.

«Estamos haciendo las cosas bien, estamos demostrando en nuestra casa, pudimos concretar los goles pero la verdad es que el trabajo del equipo fue bastante bueno.

Le doy la honra y gloria a Dios porque se me presenta la oportunidad de hacer goles, obviamente que con el trabajo del equipo si no fuera por ellos no se dan estas oportunidades y tenernos que estar ahí para celebrar en estos momentos», dijo David Guzmán.

De esta manera, aunque es atípico verlo en la tabal de goleadores David Guzmán ha aprovechado cada oportunidad para que con sus anotaciones los morados logren cosechar importantes puntos.