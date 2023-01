Portero porteño afirmó que deberán exigirse más

Redacción- El arquero del PFC, Guido Jiménez dijo al final del juego ante Saprissa, que no sabe porque no han empezado el torneo como el anterior, ya que los porteños siguen con una base de jugadores experimentados.

Jiménez resaltó que cuando uno llega al estadio Ricardo Saprissa, no pueden ser permisivos y eso les paso factura, ya que dejaron jugar al cuadro tibaseño y los morados no los perdonaron.

Lea también: ¡Cuidado con el Monstruo! Saprissa sigue imparable: Líder tras golear al PFC

Guido señaló que, la pelota parada es un punto fuerte del conjunto tibaseño y ellos no lo pudieron neutralizar y así fue como se abrió el marcador.

«Cuando se viene a un estadio como esté, no podemos ser permisivos y hoy nos paso factura. No sé porque no hemos empezado como el torneo pasado, sabíamos que iba a ser un torneo diferente ya que todos nos conocen y debemos exigirnos mucho más para que esto mejore», afirmó Guido Jiménez a FUTV.

Además, añadió que no se explica porque han tenido un mal arranque en este torneo y no empezaron igual que el pasado.

El mal arranque del PFC, ha asombrado a propios y extraños, ya que el torneo anterior fueron la sensación tras haber conseguido el ascenso y que ante los equipos de primera división, se mostraban con un bloque más compacto.

También, las lesiones han afectado a los chuchequeros, ya que Alexander Vargas cuenta con más de seis lesionados en un plantel que no es tan extenso y eso les ha mermado un mejor desarrollo futbolístico.