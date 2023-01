Faerron llega con gran ilusión al cuadro florense

Redacción – Aunque se hablaba que tenía una oferta del Saprissa, Fernán Faerron firmó con el Club Sport Herediano, donde ya avisa que llegó al cuadro florense en busca de salir campeón nacional y así poder llevar la copa 30 a las vitrinas rojiamarillas.

Fernán firmó un ligamen con el equipo que nació grande válido por todo el 2023, en el que conforme a su nivel podría renovar su contrato por un año más en junio.

Eso habla de la gran confianza que le tienen al zaguero, que el año pasado estuvo jugando en el HamKam de la Eliteserien de Noruega, en el que creció de gran forma y ahora el mismo Faerron dice tener más técnica, toque y hasta más juego físico.

Para el defensor nacional, Heredia puede ser un trampolín en sus aspiraciones de volver al fútbol internacional, por lo que señala que buscará sacar provecho en su aventura con el equipo comandado por Geiner Segura, donde usará el número 3 en su camiseta.

Fernán Faerron habló en conferencia de prensa y señala que llega al Herediano por el proyecto que le ofrecieron, por eso a corto plazo buscará salir campeón nacional.

«Heredia para todos puede ser un trampolín también, llegar acá al Herediano va ser de mucho provecho para mí y para crecer como persona, y a corto plazo mi objetivo es quedar campeón y ganar la 30 con el Herediano, para eso estamos trabajando y para ese este torneo para ganar la copa 30. Yo vine acá también por el proyecto que tiene Herediano, por la propuesta que se me dio y por lo que he dicho que es el crecimiento que me va dar el equipo para seguir madurando y dar el salto al exterior», afirmó Faerron.

En el cuadro rojiamarillo valoran presentar al menos un fichaje más antes de que cierre el mercado de piernas el próximo martes 31 de enero.