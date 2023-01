Florenses suman dos triunfos en dos juegos

Redacción – El entrenador florense, Geiner Segura, saca pecho con calidad del plantel del Club Sport Herediano, al cuál considera como un equipo que tiene jerarquía y por eso no se sorprende tras la épica remontada de 2-3 en la visita a San Carlos.

Segura se mostró muy feliz por el resultado conseguido por los rojiamarillos, que pasaron de estar perdiendo 2-0 en Ciudad Quesada a remontar a 2-3 en cuestión de siete minutos, lo cuál habla bien del gran momento de los heredianos.

La afición rojiamarilla está muy contenta por el pundonor de sus jugadores en Ciudad Quesada, por lo que esperan que el plantel continúe realizando un gran trabajo.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que el Herediano es un equipo que tiene jerarquía, por eso no le sorprende lo sucedido en San Carlos.

«Justamente el 2-0 en contra nos hizo sacar la jerarquía, este equipo tiene jerarquía. Pero también hicimos cambios de estructura y de sistema, creo que ahí gracias a Dios el equipo retoma y creo que tiene la capacidad, no solo por la calidad de jugadores que tiene Heredia, si no que también todo eso pundonor y nosotros podemos sacar muchas cosas como cuerpo técnico de este juego, porque no estaba nada fácil pero creo que felicitar a los muchachos por la entrega, el equipo nunca renunció y acá todos deben sumar, pues todos sumaron para sacar el resultado», afirmó Geiner Segura.