Redacción- El actor Jeremy Renner, quien da vida a Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sufrido un terrible accidente en Reno, Nevada, mientras quitaba nieve.

Según la información, el actor se encuentra en un estado «crítico pero estable». El portavoz del artista ha informado que Renner está con su familia y recibiendo todos los cuidados.

La situación se dio cuando en la localidad donde vive el actor sufrió una terrible tormenta de nieve que provocó que diversas viviendas se quedaran sin luz durante horas.

Renner estaría intentando limpiar la nieve de alrededor de la casa cuando tuvo ese pequeño accidente que hizo que lo trasladaran al hospital más cercano.

No obstante, aunque solamente sea conocido por muchos por su paso en el género de superhéroes, Renner estuvo nominado a los Óscar como Mejor actor en 2010 por The Hurt Locker, y justo un año después obtuvo la nominación a Mejor actor de reparto por The Town.