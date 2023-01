AM Prensa tuvo acceso a la denuncia del empresario en la que también se incluyen a otros dos funcionarios de este ministerio.

Redacción – El socio mayoritario del banco BCT, Leonel Baruch, procedió a denunciar penalmente al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, alegando que difundió «información falsa» en su contra.

La medida fue dada a conocer este miércoles luego de que el empresario comunicara su decisión de proceder a demandar al titular de Hacienda, así como al director de Tributación Directa, Mario Ramos; así como la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora.

Funcionarios públicos que según alega el empresario habría incurrido en varios delitos como el abuso de autoridad, difusión de información falsa, y suplantación de páginas electrónicas.

Dicha medida tomada por el también presidente de la junta directiva del medio CRHoy se debe a la conferencia de prensa realizada el pasado jueves por parte de Hacienda en la que dieron a conocer un supuesto «mega caso» de evasión fiscal.

Tema que se terminó desmoronando tan solo un día después, puesto que el día viernes el Ministerio Público dio a conocer que ellos ya habían solicitado la desestimación de dicha causa.

«No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos».

«Desde mayo de 2022, cuando supuestamente presentaron en Tributación una denuncia “anónima”, he recibido ataques por parte de troles en redes sociales y perfiles de personas afines al Gobierno actual. Estos ataques los he ignorado y entiendo que responden a que soy el presidente de la junta directiva de CRHoy.com, un medio de comunicación independiente que, desde su fundación, hace más de 11 años, no se ha dejado amedrentar por nadie», detalla Baruch.