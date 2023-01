Centeno no está nada feliz con estilo del fútbol tico

Redacción – El mediático entrenador nacional, Walter Centeno Corea, crítica con todo la primera división tica, ya que cree que es la culpable de que los jugadores ticos que emigran a Europa no se adapten tan rápido como lo hacen brasileños o argentinos.

Paté cree que todo se debe por la liga costarricense, debido que cuando un jugador nacional se marcha a alguna competencia europea, primero debe amoldarse como se juega en dicho país donde firma, ya que suelen ser muy distintas al balompié costarricense.

Desde la óptica del timonel de Guadalupe FC, el estilo con el que se debe jugar en el país no debe ser el que impone la prensa, que es de resultados y resultados en cada semestre, si no que se deben priorizar otras cosas en pro de ayudar a los jóvenes.

La poca actividad de Manfred Ugalde en el FC Twente de Países Bajos y de Jewison Bennette en el Sunderland AFC de Inglaterra son claro reflejos de la desdibujada adaptación que han tenido estos jóvenes ticos.

En charla con Deportivas Columbia, Wálter Centeno señala que se debe jugar un campeonato con alta intensidad y buenas cosas que ayuden al crecimiento de los nuevos valores que se forman en el país y así logren su meta de salir al exterior.

«Es por nuestra liga, no por el tipo de ritmo, si no que es por la forma en que se juega allá, tal vez nuestros jugadores no están acostumbrados porque nuestro campeonato se juega al estilo de nosotros, no el estilo de que quiere la prensa que son resultados y resultados, tenemos que jugar un campeonato donde juegue a alta intensidad y con buenas cosas para que el espectáculo sea mejor y para que los jóvenes tengan ese año de aprendizaje, pero ellos pierden un año o cuidado hasta dos años cuando llegan a Europa, un argentino y un brasileño se adapta inmediatamente», afirmó Paté Centeno.