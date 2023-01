– CNP se excedió en sus compras normales de arroz en 2022, lo que perjudicará la

compra de grano durante el 2023.

Redacción-Los pequeños productores de arroz ven amenazada su actividad, esta vez porque algunos llevan más de un mes sin que el Consejo Nacional de Producción (CNP) les pague por sus cosechas.

El programa del PAI/CNP ha estado plagado de múltiples cuestionamientos debido a que ha incumplido con dicho pago a los productores.

Marvin Cruz, productor de la Región Chorotega, entregó su cosecha desde inicios de

diciembre de 2022 y aún no le cancelan.

“Desde principios de diciembre entregué mi grano a un suplidor del PAI y aún no me cancelan el arroz debido a que el CNP se había quedado sin presupuesto. Nos dijeron que teníamos que esperar a enero de 2023, y esa situación me está afectando enormemente ya que, los agricultores necesitamos cancelar deudas y los proveedores no esperan tanto tiempo”, dijo Marvin Cruz.

El PAI del CNP, maneja alrededor del 4% del mercado de arroz pilado anual, esa limitación no le permite garantizar una solución viable ni sostenible, para el productor arrocero nacional. Para el 2022 se excedió en la cantidad de arroz que compró y ahora no se sabe si podrá comprar la cosecha de 2023, lo que preocupa aún más a los productores que se están viendo perjudicados.