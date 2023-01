Trol mantiene su versión de que los pagos fueron para que atacara a periodistas por medio de redes sociales.

Redacción – Alberto Vargas, mejor conocido como Piero Calandrelli, asegura que él no ha recibido dinero por algún acto de caridad por parte de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Versión que sostiene el trol por medio de un video que compartió en su página de Facebook, mismo que compartió pocos minutos después de que finalizara la conferencia de prensa extraordinaria realizada la tarde de ayer lunes.

Espacio en el que Rodrigo Chaves y la ministra se refirieron a los señalamientos por el aparente uso de troles para atacar a periodistas que critican la gestión del Gobierno.

Trabajo que el propio Calandrelli asegura que él realizó siendo pagado por la ministra, aunque ella dice que los depósitos hechos al trol fueron por caridad.

Versiones encontradas a las que el trol espera ponerle fin con una serie de pruebas que asegura tener y que ligarían a Chacón con lo que él señala.

Todos estos argumentos serían revelados por el personaje de rede sociales en la comparecencia que tendrá mañana miércoles en la Asamblea Legislativa.

«A mí no se me ha dado plata para ningún préstamo de caridad, a mí Joselyn me contrató para que atacara a periodistas y a disputadas, tengo las conversaciones guardadas y también tengo pruebas que ligan directamente a don Rodrigo Chaves en toda esta maraña de troles, de mentiras y de engaños por parte del Poder Ejecutivo». declaró Calandrelli en el video.