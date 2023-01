Propuesta es impulsada por el Gobierno y se encuentra en análisis a lo interno del Poder Legislativo.

Redacción – El proyecto que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana en el país se mantiene bajo estudio de los diputado que integran la Comisión de Ambiente.

Órgano legislativo al que se presentó la mañana de este martes el presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría (Asocopsi), Francisco Golcher, quien dejó en claro estar en contra de esta iniciativa.

Postura que defendió con distintos argumentos que presentó ante los congresistas que conforman este grupo en la Asamblea Legislativa.

Inclusive, entre los puntos que señaló para explicar su oposición es que Costa Rica no tiene la cultura ni las condiciones adecuadas para que se permita el uso recreativo del cannabis en las personas mayores de edad.

Además, mencionó ante los diputados que el país no se asemeja a Estados Unidos, en específico al estado de California, mismo que es conocido a nivel mundial por tener permitido el consumo de marihuana.

Golcher también expuso fue el primer paso que debe dar el país es el de educar a las personas sobre los riesgos de consumir la mencionada droga.

«No tenemos la cultura, la educación para hacer un manejo adecuado del consumo del THC todavía, yo creo que tenemos que hacer todo un proceso educativo de cuáles son los factores y cuáles son los factores de riesgo en el consumo de las sustancias psicoactivas antes de dar el gran paso para decir que vamos a legalizar, yo creo que históricamente y las condiciones de nuestro país no estamos preparados, nosotros no somos como Estado Unidos, como el estado de California que se vende al por mayor a todas las personas que asisten, sino que no hemos desarrollado y no tenemos esa historia y esas condiciones sociales y económicas que nos puedan llevar a tener marihuana recreativa», declaró el presidente de Asocopsi.