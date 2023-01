De acuerdo con los datos de las autoridades no hubo balaceras

Redacción- Este lunes a eso de las 3:00 a.m un hombre ingresó al Hospital Monseñor Sanabria con un arma para intentar matar a un paciente, en Puntarenas.

De acuerdo con los datos de las autoridades no hubo balaceras, sin embargo, si recibieron la información de que una persona ingresó armada al centro médico con el objetivo de matar a un paciente.

No obstante, a pesar de que la atención policial fue rápida, no lograron encontrar a la persona que ingresó esta arma al hospital. Afortunadamente, no hubo ningún herido.

Hasta el momento la CCSS no ha pronunciado sobre este incidente. No obstante, las autoridades dieron recomendación a la seguridad del centro médico para que estuvieran atentos.