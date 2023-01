Row vive una complicada situación con Santos

Redacción – El entrenador guapileño, Randall Row, asegura que todos desearían tener la planilla llena de calidad como la de Club Sport Cartaginés en el fútbol nacional.

Row piropeó la gran nómina que tiene el equipo de la Vieja Metrópoli, que goleó por 4-0 al Santos de Guápiles en el Estadio Fello Meza, complicando a los caribeños en su lucha para no descender a la segunda división este semestre.

Para el estratega santista, Cartago no metió a sus jugadores debajo de marco en ningún momento y más bien deja claro que los tantos brumosos cayeron por errores puntuales de los jugadores del Santos, que en tres fechas solo suman un punto.

Randall Row habló en conferencia de prensa y señala que no acepta que el Cartaginés le pintó la cara a su equipo, pero eso sí, deja claro que todos quisieran tener un plantel como lo tiene Paulo César Wanchope en el conjunto blanquiazul.

«No me sorprende, todos quisiéramos tener la planilla que tiene el Cartaginés, tenían a Bernald Alfaro en la banca y Michael Barrantes fuera, no me sorprende porque Cartago tiene una planilla amplia y con jugadores de buen nivel, cualquier jugador que pusieran nos iban a complicar, pero yo voy más profundo, no acepto que Cartago nos pintó la cara y nos tuvo debajo de un marco para meternos cuatro goles, lo que hago de aquí es irme, fueron errores muy puntales y pasó lo que pasó», afirmó Randall Row.