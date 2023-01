Busque reutilizar útiles para este curso lectivo

Redacción- El Ministerio de Educación Pública anunció el regreso a clases el próximo 06 de febrero de 2023 y los padres de familia ya se encuentran en busca de comprar los útiles de la lista escolar.

Antes de hacer sus compras se recomienda revisar detalladamente la lista solicitada en cada centro educativo, establecerse un presupuesto y tomar en cuenta los gustos del estudiante para que se encuentre motivado por estudiar y aprender.

Además, el Ministerio de Educación Pública, promueve el reutilizar los útiles con los que los estudiantes cuenten, por lo que es importante que los padres, y encargados hagan una compilación de materiales disponibles en los hogares.

Por otro lado, aquellos que tengan que adquirir porque no cuentan con los útiles, comparen los precios para que no paguen caprichos y así que el regreso a clases no se vea como un gasto elevado.

Pues muchas personas por las presuras para comprar los útiles pagan sumas elevadas por lo que se recuerda que se debe hacer no sólo bien, sino utilizando el dinero de forma eficiente y sacándole el máximo provecho.

Por lo que se le recomienda seguir los siguientes consejos para que su dinero sea bien invertido en la compra de útiles escolares.